وكالة: العالم شهد في أكتوبر انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

وكالات - شهدت مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم انخفاضا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي.
وأفادت وكالة "تاس" استنادا إلى الإحصاءات الرسمية في العالم، بتسجيل 12.9 مليون إصابة جديدة في العالم خلال أكتوبر وهو اقل بحوالي 3 ملايين حالة مقارنة مع سبتمبر.
ورصدت الجهات المعنية خلال أكتوبر 214 ألف وفاة جراء المرض، ما يعتبر أقل بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن كل شخص من أصل 60 مصابا توفي في أكتوبر، مقابل كل واحد من 75 أواخر الصيف الماضي.
وأفادت وكالة "تاس" استنادا إلى الإحصاءات الرسمية في العالم، بتسجيل 12.9 مليون إصابة جديدة في العالم خلال أكتوبر وهو اقل بحوالي 3 ملايين حالة مقارنة مع سبتمبر.
ورصدت الجهات المعنية خلال أكتوبر 214 ألف وفاة جراء المرض، ما يعتبر أقل بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن كل شخص من أصل 60 مصابا توفي في أكتوبر، مقابل كل واحد من 75 أواخر الصيف الماضي.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 235524