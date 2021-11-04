وكالة: العالم شهد في أكتوبر انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 06:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - شهدت مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم انخفاضا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي.

وأفادت وكالة "تاس" استنادا إلى الإحصاءات الرسمية في العالم، بتسجيل 12.9 مليون إصابة جديدة في العالم خلال أكتوبر وهو اقل بحوالي 3 ملايين حالة مقارنة مع سبتمبر.

ورصدت الجهات المعنية خلال أكتوبر 214 ألف وفاة جراء المرض، ما يعتبر أقل بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.

وتشير هذه الأرقام إلى أن كل شخص من أصل 60 مصابا توفي في أكتوبر، مقابل كل واحد من 75 أواخر الصيف الماضي.

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