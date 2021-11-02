وزير الخارجية اللبناني: السعودية تملي شروطا مستحيلة والحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

فرانس 24 - اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران، مضيفا أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.



وأوضح عبد الله بو حبيب في مقابلة لوكالة الأنباء رويترز "نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية (السعودي) أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل" للأزمة.



وتابع أن حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه "مكون لبناني يلعب سياسة... لديه امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في لبنان... كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن لدينا واقع".



واعتبر بو حبيب أنه يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، لكنه تابع أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر.







فرانس24/ رويترز



