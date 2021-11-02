رئيس الوفد التونسي في قمة غلاسغو: "تونس من بين البلدان الأكثر تضررا من التغير المناخي"

فرانس 24 -

يستمر على مدى أسبوعين في غلاسغو الإسكتلندية مؤتمر "كوب 26" الذي يشكل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة وشيكة.وعلى هامش القمة، التقت موفدة فرانس24 تاتيانا مسعد رئيس الوفد التونسي محمد الزمرلي الذي قال إن "حجم التمويلات العالمية لمجابهة التغير المناخي لم يتجاوز 80 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من الهدف المحدد سنة 2020 والمقدر بمئة مليار دولار" معتبرا أن مسألة التمويلات ستكون أهم نقطة في مؤتمر "كوب 26" مضيفا أن الدول النامية دفعت حصتها على الرغم من أن "مجموعة الدول العشرين الأكثر تصنيعا مسؤولة عن 80 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".وشدد الزمرلي أن بلاده من بين الدول الأكثر تضررا من التغير المناخي... فيديو