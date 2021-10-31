أردوغان: أبلغت بايدن بعدم ارتياحنا من دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية بسوريا

جو بايدن، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (بروكسل، 14 يونيو 2021).
Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 18:53 قراءة: 0 د, 8 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائهما الأحد، بعدم ارتياح تركيا إزاء دعم الولايات المتحدة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا.

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