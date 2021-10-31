وكالات - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائهما الأحد، بعدم ارتياح تركيا إزاء دعم الولايات المتحدة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا.
أردوغان: أبلغت بايدن بعدم ارتياحنا من دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية بسوريا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 | 25 ربيع الأول 1443
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