الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 21:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأشار المرر إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية"، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن "الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته "إساءة" و"تحيزا" بحق السعودية والإمارات.

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