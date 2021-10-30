محكمة فرنسية تؤكد حكم السجن المؤبد لسيد أحمد غلام لإدانته بقتل شابة والتخطيط لتفجير كنيسة بباريس

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 06:20 قراءة: 1 د, 10 ث
      
فرانس 24 - أكدت محكمة استئناف فرنسية الخميس حكما سابقا بالحبس مدى الحياة صادرا بحق الطالب الجزائري سيد أحمد غلام، لإدانته بجريمة قتل شابة والتخطيط لهجوم على كنيسة باريسية تم إحباطه في أبريل/نيسان 2015.

وفي هذا السياق، صرحت رئيسة المحكمة إيمانويل بيسون بأن المتهم رفض حضور جلسة النطق بالحكم لشعوره بـ"التوتر"، فيما قال محامي عائلة الضحية أنطوان كاسوبولو-فيرو بأن عدم حضور المدعى عليه جلسة النطق بالحكم "يظهر مدى جبن هذا الفرد الذي تبين في نهاية المطاف أنه عاجز عن مواجه عائلة أوريلي شاتلان".

كما قضت المحكمة بإنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحقه، مع منع نهائي من البقاء على الأراضي الفرنسية في حال إطلاق سراحه.

وسبق أن أقر سيد أحمد غلام (30 عاما) بأنه توجه إلى سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وفي فبراير/شباط 2015 للقاء كوادر تنظيم "الدولة الإسلامية". واعترف أيضا بأنه خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة "فيل-جويف"، جنوب شرق باريس.

لكن غلام جدد نفيه أن يكون قد قتل الشابة أوريلي شاتلان (32 عاما) التي قتلت في مرآب في ضاحية فيل-جويف في 19 أبريل/نيسان 2015. وكرر الطالب الجزائري الإفادة التي أدلى بها في محكمة البداية، وأصر على أن شريكا له نفذ جريمة القتل، علما بأن المحققين لم يعثروا على أي أثر لأي شريك في الجريمة. كما لم يعثر في موقع الجريمة إلا على دماء الجزائري وحمضه "النووي الريبي".

وكان غلام قد أصاب نفسه عن طريق الخطأ في الفخذ خلال إعادة وضعه سلاحه في حزامه. وأجبرته هذه الإصابة على التراجع عن تنفيذ الهجوم على الكنيسة.

فرانس24/ أ ف ب

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