بقلم حمّة الهمامي



في الليلة التاسعة بالمستشفى العسكري:



غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة

فِي الطّابِقِ الحَادِي عَشَرْ

مِنَ المُسْتَشْفَى العَسْكَرِي

بِالعَاصِمَة

تُزَيِّنُهَا بَاقَاتُ الوُرُودْ

وَتُوَشِّحُهَا رَسَائِلُ

الرَّفِيقَاتِ وَالرَّفَاقِ

وَالأَحِبَّهْ...

غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة

تَعْبَقُ بِالحُبْ

وتَنتشي بِالحَيَاهْ

وَتحفلُ بِالأَمَلْ....

غُرْفَتُها الجَمِيلَة

تَتَحَدّى...

وَتُقَاوِمْ...







