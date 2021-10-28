غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة...

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 23:10 قراءة: 0 د, 12 ث
      
بقلم حمّة الهمامي

في الليلة التاسعة بالمستشفى العسكري:

غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة
فِي الطّابِقِ الحَادِي عَشَرْ
مِنَ المُسْتَشْفَى العَسْكَرِي
بِالعَاصِمَة
تُزَيِّنُهَا بَاقَاتُ الوُرُودْ
وَتُوَشِّحُهَا رَسَائِلُ
الرَّفِيقَاتِ وَالرَّفَاقِ
وَالأَحِبَّهْ...
غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة
تَعْبَقُ بِالحُبْ
وتَنتشي بِالحَيَاهْ
وَتحفلُ بِالأَمَلْ....
غُرْفَتُها الجَمِيلَة
تَتَحَدّى...
وَتُقَاوِمْ...



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