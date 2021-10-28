بقلم حمّة الهمامي
في الليلة التاسعة بالمستشفى العسكري:
غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة
فِي الطّابِقِ الحَادِي عَشَرْ
مِنَ المُسْتَشْفَى العَسْكَرِي
بِالعَاصِمَة
تُزَيِّنُهَا بَاقَاتُ الوُرُودْ
وَتُوَشِّحُهَا رَسَائِلُ
الرَّفِيقَاتِ وَالرَّفَاقِ
وَالأَحِبَّهْ...
غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة
تَعْبَقُ بِالحُبْ
وتَنتشي بِالحَيَاهْ
وَتحفلُ بِالأَمَلْ....
غُرْفَتُها الجَمِيلَة
تَتَحَدّى...
وَتُقَاوِمْ...
في الليلة التاسعة بالمستشفى العسكري:
غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة
فِي الطّابِقِ الحَادِي عَشَرْ
مِنَ المُسْتَشْفَى العَسْكَرِي
بِالعَاصِمَة
تُزَيِّنُهَا بَاقَاتُ الوُرُودْ
وَتُوَشِّحُهَا رَسَائِلُ
الرَّفِيقَاتِ وَالرَّفَاقِ
وَالأَحِبَّهْ...
غُرْفَتُهَا الجَمِيلَة
تَعْبَقُ بِالحُبْ
وتَنتشي بِالحَيَاهْ
وَتحفلُ بِالأَمَلْ....
غُرْفَتُها الجَمِيلَة
تَتَحَدّى...
وَتُقَاوِمْ...
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