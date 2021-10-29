منظمة الصحة تكشف عن خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا بأفقر دول العالم وتدعو البلدان الغنية لتمويلها

فرانس 24 - أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد-19 في أفقر الدول، مطالبة بمبلغ 23,4 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها.



وقالت المنظمة في بيان إن الشراكة بين وكالات الصحة العالمية الرئيسية "بحاجة إلى 23,4 مليار دولار لمساعدة أكثر الدول عرضة للوصول إلى وسائل مكافحة كوفيد-19 واستخدامها من الآن حتّى أيلول/سبتمبر 2022".



وشددت على أن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة مع آلاف مليارات الدولارت من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وكلفة خطط الإنعاش.



وتابعت "إن الحصول غير العادل على فحوصات كوفيد-19 والعلاجات واللقاحات يطيل أمد الجائحة في كل أنحاء العالم ويعزز خطر ظهور متحورات جديدة أخطر يمكن أن تتجاوز طرق مكافحة الفيروس المتاحة".



ولفت مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إلى أن "الجائحة لن تنتهي قريبا".



وشدد البيان على أن "0,4% من الفحوص و0,5% من اللقاحات فقط استخدمت في البلدان ذات الدخل المنخفض رغم أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم".



ويكرر مدير منظمة الصحة العالمية الرسالة نفسها منذ أشهر ويطالب بمبالغ عادلة لكل الدول لستة أشهر على الأقل، ولكن بدون جدوى.



وجدد دعوته رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المجتمعين نهاية هذا الأسبوع في روما إلى تمويل الاستراتيجية التي كُشف عنها الخميس، "بالكامل".







فرانس24/ أف ب



