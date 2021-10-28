مارك زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى "ميتا"

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 20:17 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، أنها ستغير اسمها إلى "ميتا"، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات كثيرة على مجموعة من الأصعدة.

وقالت الشركة إن تغيير الاسم "سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة".

وجاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك التنفيذي، في مؤتمر "كونيكت" السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر.

وأوضح: "إن اسم فيسبوك لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة.. في الوقت الحالي، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطا وثيقا بمنتج واحد".




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