الديجيتال والتونسيين بالخارج في خدمة العقارات

بقلم أنيس الغربي،

مدير شركة مبوب تونس



أصبح قطاع العقارات ، الذي يواجه صعوبات منذ سنوات ، أكثر هشاشة مع الأزمة الصحية لـكوفيد 19. على الرغم من التحسن الطفيف في الوضع في تونس ، فإن قطاع العقارات يكافح من أجل الخروج من عنق الزجاجه.



كان على الباعثين العقاريين أولاً التعامل مع تداعيات ضريبة القيمة المضافة البالغة 13٪ على مبيعات الشقق التي تم إدخالها في عام 2018 بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر التونسية. فقد أدى الوباء إلى زيادة العجز الذي يواجهه الباعثون، مما حد من أداء القطاع والجهات الفاعلة فيه مثل الوكالات العقارية والخدمات الإدارية.



على الرغم من الجهود المبذولة ، لا يزال الانتعاش غير وشيك ولا تزال المؤشرات في المنطقة الحمراء حتى في فترة فصل الصيف - وهو موسم طال انتظاره من قبل المتخصصين في هذا المجال نظرًا لعودة التونسيين بالخارج والسياح. وبالنسبة للسبب الرئيسي ، فإن تهديد موجة جائحة جديدة لا يزال قائماً ، في بلد لا يزال معدل التلقيح فيه خجولًا على الرغم من الجهود المبذولة.



ومن أجل إعادة حياة جديدة في عالم العقارات، تم اتخاذ تدابير لصالح التونسيين الذين يعيشون في الخارج لتسهيل وصولهم إلى سوق العقارات.

في هذا العصر، تظل التكنولوجيا الرقمية هي رأس الحربة وأفضل آلية للفاعلين العقاريين لدعم إعادة إطلاق السوق، مما يسمح للمهنيين بتطوير أنفسهم والتواجد عبر الإنترنت من أجل تلبية احتياجات التونسيين المقيمين في الخارج.

لقد أثبت الديجيتال بالفعل قيمته في العام الماضي خلال فترة الحجر الصحي، حيث تمكنت العديد من الوكالات والباعثين العقاريين من مواصلة أنشطتهم دون انقطاع بفضل مواقع الواب الخاصة بهم، مما مكن من إتمام العروض عبر التقنيات الجديدة.





الزيارة الافتراضية



قبل بضع سنوات بدأت ثقافة الزيارة الافتراضية في تونس. فهي تجربة ذكية تتيح لك تنظيم جولات في العقارات عن بُعد بنقرة زر واحدة ، من أي مكان في العالم.

كما أنها تعتبر حلا فعالا يوفر للأطراف المهتمة إمكانية رؤية ومراجعة العقار المعني - بمفردهم أو مع عائلاتهم - من أجل توجيههم في قرارهم ، كل ذلك دون القلق بشأن توفر المالك أو المستشار العقاري.





روبوتات المحادثة



بالإضافة إلى الجولات الافتراضية ، تعتبر روبوتات الدردشة - هؤلاء المحاورون 2.0 - اختراقًا في عالم خدمة الحرفاء. إذ يتم استخدام المراسلة الفورية بشكل أساسي. كما أنه من الممكن تقديم المشورة وبيع العقارات وربما الترويج لها ؛ كل ذلك في تجربة حرفاء شخصية وفريدة من نوعها.





يمكن لهذه التقنية الجديدة ، المتاحة للحرفاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، جدولة المواعيد عبر الإنترنت مع أحد المستشارين لتنظيم مشاهدة العقار المطلوب.

سيكون موسم 2021/2022 بلا شك عام انتعاش قطاع العقارات في تونس. انطلاقة تعد بأن تكون واعدة بفضل التكنولوجيا الرقمية على وجه الخصوص.



