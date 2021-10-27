الغانم رئيسا لأول مجلس شورى منتخب في قطر وانتخاب سيدة نائبا له

وكالات - انتخب أعضاء مجلس الشورى القطري - وم الثلاثاء- حسن بن عبد الله الغانم كأول رئيس لبرلمان منتخب بالبلاد، فيما اُنتخبت الدكتورة حمدة السليطي نائبة له، حيث حصلت على أصوات 27 عضوا.



وحصل الغانم على 37 صوتا مقابل 8 لمبارك بن مطر الكواري، من مجموع أصوات أعضاء مجلس الشورى الـ45.



وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجلسة الأولى للمجلس.



وفي الثاني من أكتوبر الجاري، أجريت انتخابات مجلس الشورى بوصفها أول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63% من إجمالي الناخبين.



وحضر افتتاح جلسات مجلس الشورى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة، وعدد من الشيوخ والوزراء والأعيان.





وتحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -في كلمة بالمناسبة- عن العديد من الأهداف والإنجازات التي حققتها بلاده خلال العامين الماضين.



وأمام أول مجلس تشريعي منتخب، قال الشيخ تميم "إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية".



وخاطب أعضاء المجلس "كما أني واثق من أنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقا للمصالح العليا للبلاد".



وتحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -في كلمة بالمناسبة- عن العديد من الأهداف والإنجازات التي حققتها بلاده خلال العامين الماضين.



وأمام أول مجلس تشريعي منتخب، قال الشيخ تميم "إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية".



وخاطب أعضاء المجلس "كما أني واثق من أنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقا للمصالح العليا للبلاد".



