الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن في تدوينة على فيس بوك رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات

فرانس 24 - للمرة الأولى منذ عام 2017، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أربعة أعوام ونصف وعدم تجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكتب السيسي تدوينة صغيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعلن فيها قراره الذي برره بأن "مصر باتت واحة للأمن" بفضل "شعبها العظيم ورجالها الأوفياء".



في تدوينة على فيس بوك، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وكتب السيسي قائلا "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".



وظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ أبريل/ نيسان 2017 مع تجديدها كل ثلاثة أشهر عن طريق البرلمان.



فرانس24/ رويترز



