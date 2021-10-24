تونس نجحت في اختبار التعليم وفشلت في اختبار التربية والأخلاق فمن المنقذ؟

كريم السليتي



أبناؤنا التلاميذ والطلبة وشبابنا عمومًا يشاهدون التطور العمراني في دبي والدوحة وسنغفورا وسيؤول وغيرها من الدويلات الصغيرة ذات النهضة العمرانية والتكنولوجية الرهيبة ويقارنونها بالبنية التحتية المهترئة في تونس والتي تظهر سوءتها كلما تهاطلت الأمطار…ويتساءلون لماذا لسنا مثلهم رغم تخمة "الكفاءات " التي لدينا وهذا تساؤل منطقي.



والاجابة حسب رأيي هي أننا خلال الستة عقود الماضية ركزنا على التعليم وأهملنا التربية … وأهملنا الأخلاق… وأهملنا بناء الوعي بالعمل التطوعي بدون مقابل والإحسان للغير دون انتظار أن ننال الثمن المادي.



لقد تخرج من مدارسنا وجامعاتنا ملايين الاشخاص ولكن الكثير منهم بعقلية انتهازية مفرطة في الأنانية ، صحيح أنهم متعلمون، صحيح ذوو شهائد علمية، صحيح ربما كفاءات في مجالهم … ولكن مع ذلك هناك تقصير في عملهم وإهمال ولا مبالاة وربما أشياء أخرى أكثر خطورة مثل استحلال وتبرير الاختلاسات والرشوة واستغلال النفوذ والتحرش وتضارب المصالح وأقضيلي نقضيلك… والاخطر من ذلك كله هو الاقتناع التام والاعتقاد بأن الشخص الذكي (القافز) هو من يفعل ذلك ويستغل المنظومة لمصالحه الشخصية الضيقة على حساب الآخرين.



إذن نجحنا في تونس كدولة في امتحان التعليم ولم ننجح في إختبار الأخلاق وهذا هو السبب الحقيقي (Root cause) لسوء البنية التحتية وتعاسة الخدمات الادارية ونقص جودة التعليم وانهيار الخدمات الصحية العمومية والغش المستشري في القطاع الخاص وغيرها من المظاهر السلبية التي تفسر لماذا تطور الآخرون وتأخرنا بل وتخلفنا…



إنها الأخلاق المفقودة يا سادة … إنه العمل الجماعي المفقود… إنه العمل الخيري الذي لا ينتظر منه مقابل هو المفقود.



والحل ليس بيد الدولة لأنها تعاني في جوهرها من أزمة أخلاقيات وليس بيد الاعلام لأنه أصبح عامل افساد ونشر للعقلية الانتهازية وحارب للأخلاق ، وليس بيد الأسرة إلا بشكل جزئي ...



في أسرنا للاسف الشديد لا يعلموننا الا الانانية وعدم التسامح: أقرأ باش تنجح وتحصل خدمة باهية فيها برشة فلوس

ضربك أضربو

مادام مافيهاش فلوس حكايتها فارغة

الكذب في الصالح جائز

كل هذه الكليشهات تدل على تلك العقلية التي سببت الازمة،



وأعتقد أن الحل هو اصلاح المناهج التعليمية ولا عيب بالاعتراف بالنقص والخطأ في مناهجنا الحالية ، وكذلك في توعية رجال ونساء التعليم بدورهم المحوري في نقض الثقافة الانتهازية ونشر ثقافة المشاركة والتطوع وعدم انتظار المقابل والثمن عن فعل الخير.

يا رجال ونساء التعليم … الله…الله في تربية أبنائنا وتعليمهم الاخلاق الحسنة، كونوا قدوة لهم



علموهم وأقنعوهم أن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن ما جزاء الاحسان الا الاحسان وأن الانتهازية والأنانية وعدم الاهتمام بحال الآخرين هو من أوصاف المفلسين أخلاقيا، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، هكذا فقط ننشئ جيل قادر على قيادة البلاد نحو الافضل.

وكما قلتها في السابق وأعيدها بدون ثورة أخلاقية حقيقية تشمل الجميع لن نحقق أي تقدم أو تحسن في وضعنا الحالي.





* كاتب وباحث تونسي





