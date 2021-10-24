كولومبيا: اعتقال "أوتونيال" أكبر تاجر مخدرات في ملاحقة غير مسبوقة عبر الأدغال

فرانس 24 -



"أكبر حملة في الأدغال"

تسليم رئيس عصابة "ديل غولفو" إلى الولايات المتحدة

اعتقلت الشرطة الكولومبية دايرو أنتونيو أوسوغا، المعروف باسم "أوتونيال" والمدرج على رأس لائحة مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد وفي الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الحكومة السبت التي كانت عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساهم في توقيفه.وفي تعليق منه، رحب الرئيس إيفان دوكيه، في رسالة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتقال "أوتونيال"، معتبرا أنه "أقوى ضربة تم توجيهها إلى تجارة المخدرات خلال هذا القرن في بلدنا".وأضاف أن اعتقاله "لا يقارن سوى بسقوط بابلو إسكوبار" زعيم كارتل ميديين (شمال غرب) الذي سيطر على ما يصل إلى ثمانين بالمئة من تجارة الكوكايين في العالم وقتلته الشرطة الكولومبية في 1993.ويظهر في صور نشرتها الحكومة الكولومبية "أوتونيال" يبتسم بطريقة غريبة ويرتدي ملابس سوداء ومقيّد اليدين ومحاطا بجنود كولومبيين مسلحين. وقد اعتقل مهرب المخدرات فى نيكوكلي بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع بنما.وقال دوكيه إنها كانت "أكبر حملة في الأدغال على الإطلاق في التاريخ العسكري لبلدنا".من جهته، أوضح قائد الشرطة الجنرال خورخي فارغاس في مؤتمر صحفي أن الشرطة "نفذت عملية مهمة بالتعاون عبر الأقمار الاصطناعية مع وكالات الولايات المتحدة وبريطانيا". وأضاف أن العملية التي قتل خلالها شرطي وشارك فيها نحو 500 من أفراد قوات الأمن جرت بمساندة 22 مروحية.ونُقل "أوتونيال" في وقت متأخر من السبت بطائرة إلى العاصمة بوغوتا حيث اقتيد إلى مركز الشرطة تحت حراسة مشددة، بحسب لقطات مصورة للشرطة. و"عصابة ديل غولفو" هي أقوى مجموعة لتهريب المخدرات في كولومبيا ويمثل اعتقال زعيمها أكبر ضربة توجهها الحكومة الكولومبية إلى الجريمة المنظمة في البلاد.وقال إيميليو أرشيلا مستشار الرئيس إيفان دوكيه على تويتر: "شكر خاص لقوات الأمن (...) على اعتقالها دايرو أنتونيو أوسوغا المعروف باسم ‘أوتونيال ‘ زعيم عصابة ديل غولفو".وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لاعتقال "أوتونيال" الذي أدين من قبل القضاء الأمريكي في 2009. وهو يخضع خصوصا لإجراءات طلب تسليم صدر عن محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك.كتب الرئيس الكولومبي أن "هناك أوامر بشأن تسليم هذا المجرم وسنعمل مع السلطات لتحقيق هذا الهدف أيضا". ويمثل سقوط "أوتونيال" أكبر نجاح لحكومة الرئيس المحافظ في مكافحة الجريمة المنظمة في أكبر دولة مصدرة للكوكايين في العالم.وكان مهرب المخدرات البالغ من العمر 50 عاما يقود عصابة "ديل غولفو" التي تضم أعضاء سابقين في المجموعات شبه العسكرية التي خاضت مواجهات شرسة ضد الميليشيات اليسارية حتى 2010.وذكر مركز أبحاث مستقل "إيديباز" أن الكارتل الذي يمول بشكل أساسي من الاتجار بالمخدرات والاستغلال غير القانوني لمناجم والابتزاز، موجود في نحو 300 بلدية في جميع أنحاء البلاد.وتحمل الحكومة الكولومبية عصابة "ديل غولفو" مسؤولية أسوأ موجة عنف تهز البلاد منذ توقيع اتفاقية السلام في 2016 مع مقاتلي حركة التمرد الماركسية السابقة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" (فارك).في 2017، أعلن "أوتونيال" التوصل إلى اتفاق ليسلم نفسه إلى القضاء. وردت الحكومة بنشر نحو ألف جندي لمطاردته.وتقول الشرطة إنه كان مختبئا في الأدغال في منطقة أورابا التي يتحدر منها، ولم يكن يستخدم الهاتف بل يعتمد على مراسلين للتواصل. وأكد الجنرال فارغاس أنه بعد تعرضه لمضايقات من قبل السلطات "نام هناك تحت المطر ولم يقترب من المناطق المأهولة بالسكان"، موضحا أنه "كان يتنقل داخل ثماني دوائر أمان" حوله.وأصبح "أوتونيال" زعيما لعصابة "ديل غولفو" بعد وفاة شقيقه خوان دي ديوس "جوفاني" في اشتباكات مع الشرطة في 2012. وقد قاتل في سن الثامنة عشرة في جيش التحرير الشعبي حركة التمرد الماركسية التي تم حلها في 1991. وبعد ذلك، عاد للقتال في المجموعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة.وتم نزع أسلحة العديد من هذه المجموعات في 2006 بمبادرة من حكومة الرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي (2002-2010). لكن "أوتونيال" قرر البقاء في وضع غير قانوني.وعلى الرغم من أربعة عقود من مكافحة الاتجار بالمخدرات، ما زالت كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم بينما تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك.فرانس24/ أ ف ب