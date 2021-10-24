ريال مدريد يتغلب على برشلونة 2-1 في كلاسيكو مثير

فرانس 24 - زاد ريال مدريد من صعوبة موقف المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج منتصراً من موقعة الـ"كلاسيكو" للمرة الرابعة توالياً بفوزه على غريمه برشلونة في معقله "كامب نو" بنتيجة 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتمكن الوافد الجديد النمساوي دافيد ألابا ولوكاس فاسكيس من تسجيل هدفين (32 و4+90) لصالح ريال مدريد.



وسجل الوافد الجديد البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف برشلونة الوحيد (7+90) من دون أن يمنع الهزيمة عن النادي الكاتالوني.



وأصبح كومان ثاني مدرب فقط في تاريخ النادي الكاتالوني يخسر أول ثلاث مباريات ضد الغريم الملكي بعد الإيرلندي باتريك أكونيل بين 1935 و1940، فيما حقق ريال أفضل سلسلة انتصارات له ضد غريمه منذ عام 1965 حين حقق انتصاره السابع توالياً على "بلاوغرانا"عام 1965 في سلسلة تضمنت حينها فوزاً في مسابقة الكأس وستة في الدوري.



وبهزيمته الثانية للموسم، يجد برشلونة نفسه قابعاً في المركز الثامن برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد إشبيلية، فيما نجح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهذا الفوز الذي عوض به خسارته في المرحلة السابقة أمام قطب كاتالونيا الآخر إسبانيول 1-2 في ملعب الأخير، في التربع على الصدارة موقتا بفارق الأهداف عن إشبيلية الفائز الأحد على ضيفه ليفانتي 5-3، وذلك بانتظار ما ستؤول اليه المواجهة المرتقبة الأخرى الأحد بين ريال سوسييداد (20 نقطة أيضاً) ومضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وخامس الترتيب حالياً (17 نقطة).







فرانس24/أ ف ب



