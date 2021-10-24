الانتخابات الرئاسية الفرنسية: آن هيدالغو مرشحة الحزب الاشتراكي تبدأ حملتها من مدينة ليل

فرانس 24 -

حضروا لدعم مرشحتهم اليسارية للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 آن هيدالغو. بوصولها السبت إلى مدينة ليل، بدأت الحملة رسميا. لكن بالنسبة للبعض، سيكون الفوز شاقا، حيث إن استطلاعات الرأي أعطتها 5 بالمئة فقط من الأصوات.وتعول هيدالغو على دعم عدة وجوه يسارية معروفة كرئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف وعمدة ليل مارتين أوبري. وخلال عرضها برنامجها، هاجمت عمدة باريس في كلمتها الرئيس إيمانويل ماكرون، متعهدة بتسريع وتيرة الحملة الانتخابية خلال الأشهر المقبلة.