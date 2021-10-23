وزير الخارجية الجزائري: ملف سد النهضة معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 16:29قراءة: 1 د, 4 ث
وكالات - أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت في تصريح لـروسيا اليوم ، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.

وقال لعمامرة إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.

وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع لعمامرة قائلا: "آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل".



وتتزايد إرهاصات الملء الثالث لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، بالتزامن مع خلاف كبير بين ثلاثي الأزمة حول آليات ملء وتشغيل السد، الذي وصل ذروته قبل أشهر حين أعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثاني...

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام عربية عن دبلوماسيين بالخارجية السودانية شروع إثيوبيا في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية؛ استعدادا لعملية الملء الثالث، في وقت أكد فيه وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن مفاوضات السد "في حالة شبه مجمدة".

وحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية محلية، فقد أشار وزير الري إلى اتصالات على مستويات ودول مختلفة، لكنها لا ترقى لمستوى طموح بلاده.

وبينما تؤكد القاهرة سعيها إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لملء وتشغيل السد، اتفق دبلوماسيان سابقان وخبير في الشؤون الأفريقية والأمن القومي المصري -في تصريحات منفصلة- على أن القاهرة لن تحيد عن العمل الدبلوماسي والسياسي والحشد الدولي والافريقي بعيدا عن توقعات التصعيد العسكري في تفاعلها مع المخططات الإثيوبية للملء الثالث لبحيرة السد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234793



En continu

Toutes les news

السبت 23 أكتوبر 2021 | 17 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:34 15:08 12:11 06:34 05:08
Babnet
24°
Babnet26°Babnet% 83:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2222°-1924°-1923°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن