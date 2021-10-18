الإمارات.. الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق هائل في مخلفات زيوت بمنطقة صناعية

وكالات -

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في الإمارة تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية.وعلى حسابه في "تويتر"، قال المكتب الإعلامي: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".