الإمارات.. الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق هائل في مخلفات زيوت بمنطقة صناعية

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 10:09قراءة: 0 د, 17 ث
وكالات - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في الإمارة تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المكتب الإعلامي: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".


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