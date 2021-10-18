السعودية: السجن 20 عاما وغرامة بمليون ريال لمن ينشر وثائق أو معلومات سرية

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 06:42قراءة: 0 د, 38 ث
وكالات - حذرت النيابة العامة في السعودية، من نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، مؤكدة أن ذلك يعتبر جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 20 عاما وغرامة بمليون ريال (266 ألف دولار).

وأوضحت أن "الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، و الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، بالإضافة لإتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".

وأضافت: "من الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وكذلك من حاز أو علم بحكم وظيفته معلومات أو وثائق سرية فأفشاها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما".

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