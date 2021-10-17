وزير إماراتي: حجم التبادل التجاري غير النفطي مع إسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار في عام واحد

وكالات - كشف وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال أحمد بن عبد الله الفلاسي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال عام واحد من اتفاق السلام





وجاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد بن عبد الله الفلاسي مع وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، على هامش افتتاح الجناح الإسرائيلي في إكسبو 2020 دبي، حيث بحث الوزيران خلال اللقاء تطوير علاقات التعاون في القطاع السياحي بكل من دولة الإمارات وإسرائيل و سبل دعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



ومن جانبه، قال الفلاسي:"إن العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية متنامية، ونحرص على تعزيز نموها وتطويرها خلال الفترة المقبلة في المجالات الحيوية والمستقبلية ذات الاهتمام المشترك".



ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "إكسبو دبي 2020 يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي للاستفادة من الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما في مجال السياحة وتطوير المشاريع النوعية، من خلال الاستفادة من البيئة الاقتصادية التنافسية في الدولة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المشهد الاقتصادي في البلدين"، مؤكدا "نجاح قطاع السياحة بالدولة في ترسيخ مكانته على خريطة السياحة العالمية بعدما حقق معدلات نمو ونسبة إشغال عالية بالمنشآت السياحية والفندقية متفوقا على 10 وجهات سياحية رئيسية في العالم".



في الجهة الأخرى، أوضح يوئيل رازفوزوف قائلا: " تحل هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى للاتفاق الإبراهيمي للسلام، ونؤكد على النجاح الكبير الذي حققه خلال هذه الفترة القصيرة في مختلف المجالات لاسيما قطاع السياحة"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة كورونا، إلا أن التبادل السياحي شهد زخما كبيرا، حيث زار دولة الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وأن التعاون في هذا المجال سيحقق مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة".



وأكد رازفوزوف حرص إسرائيل على تنمية الشراكة مع الإمارات، وتوثيق أواصر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاع السياحة والذي يمثل جسراً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



كما اتفق الجانبان على خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل السياحي بين البلدين وبحثا زيادة الخطوط الجوية المباشرة بين مدن البلدين بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين في المجالات كافة مع التركيز على قطاع السياحة، بحسب وكالة الأنبار الإماراتية "وام".



