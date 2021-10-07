زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب طوكيو والمناطق المحيطة ولا أنباء عن تسونامي

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 17:42قراءة: 0 د, 21 ث
فرانس 24 - ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها مساء الخميس لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفادت معلومات أولية أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية بأن مركز الزلزال حدد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22:41 بالتوقيت المحلي (13:41 بتوقيت غرينتش) على عمق 80 كيلومترا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.



فرانس24/ أ ف ب

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