وزير الخارجية الأمريكي في باريس لـ"ترميم الثقة" مع فرنسا بعد أزمة الغواصات

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 06:50قراءة: 0 د, 28 ث
فرانس 24 - أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء يهدف إلى "المساهمة في ترميم الثقة بين فرنسا والولايات المتحدة" بعد أزمة الغواصات، في حين لم يكن الاجتماع مدرجا على جدول زيارة المسؤول الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحافيين إن هناك "توافق مشترك على أن لدينا الآن فرصة لتعميق وتعزيز التعاون" بين البلدين الحليفين "لكن ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل الشاق من أجل التوصل إلى القرارات الملموسة" التي ستطرح على ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما المرتقب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

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