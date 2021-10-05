الخطوط التونسية تتجه إلى تسريح ألف عامل وغلق عدد من مكاتبها في الخارج

تتجه شركة الخطوط الجوية التونسية إلى تسريح نحو ألف عامل وغلق عدد من مكاتبها في الخارج وذلك على خلفية الأزمة المالية التي تعيشها، وفق ما أكده اليوم الرئيس المدير العام للشركة .



وقال رئيس مدير عام الخطوط التونسية، خالد الشلي، في حديث مطول لصحيفة " الصباح" إنه في إطار" الضغط على المصاريف وبعد التشاور مع المنظمة النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل حول تسريح 1000 عامل مبدئيا، تزامنا مع تفعيل برنامج النشاط الجديد والتوجه إلى الرقمنة الذي سيفرض بصفة آلية شغور وظائف وبالتالي التقليص من العمال".



وأضاف أنه بدأ الشروع في التقليص من عدد الموظفين في الخارج وذلك في نطاق الترشيد وغلق بعض المكاتب للشركة في عدد من البلدان الخارجية التي كانت تناهز حوالي 20 تمثيلية مع مزج مكاتب أخرى وإعادة هيكلتها.



