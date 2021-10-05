سعر خام برنت يتجاوز 83 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2018

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 16:42قراءة: 0 د, 33 ث
وكالات - تجاوز سعر خام برنت اليوم الثلاثاء 83 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2018.

وارتفع خام برنت بما يعادل 2.18 بالمئة إلى 83.06 دولارا للبرميل، فيما زاد خام "نايمكس" بما يعادل 2.40 بالمئة إلى 79.43 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233628

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 05 Octobre 2021 à 17h 50m |           
تلاعب بالاسعار صعودا ونزولا لفائدة لوبيات مهيمنة
والضحية دوما الدول المنتجة والمستهلك



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