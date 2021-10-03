سقوط قتلى إثر انفجار وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 16:18قراءة: 0 د, 45 ث
فرانس 24 - أسفر انفجار وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية عن مقتل "عدد من المدنيين" الأحد، وفق ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.

وقال ذبيح الله مجاهد على تويتر "استهدف انفجار بعد الظهر تجمعا لمدنيين قرب مدخل مسجد عيد كاه في كابول، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت تقام صلاة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة ذبيح الله مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على منصات التواصل السبت إذ أكد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وأفاد أحمد الله الذي يعمل في متجر قريب من المكان "سمعت صوت انفجار قرب مسجد عيد كاه أعقبه إطلاق نار". مضيفا "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة صلاة من أجل والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد كاه".

وسمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في موقعين في العاصمة صوت الانفجار وإطلاق النار فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتجاه مستشفى الطوارئ في كابول.

فرانس24/ أ ف ب

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