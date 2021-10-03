فرنسا: وفاة الوزير والرئيس السابق لأولمبيك مرسيليا رجل الأعمال برنار تابي بعد صراع مع المرض

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 09:23قراءة: 0 د, 26 ث
فرانس 24 - بعد صراع طويل مع المرض، توفي الوزير السابق ورجل الأعمال الفرنسي برنار تابي عن 78 عاما، حسبما أعلنت عائلته لمجموعة "لا بروفانس" الصحافية الفرنسية التي كان هو المساهم الأكبر فيها.

وقال البيان المرسل إلى "لا بروفانس" إن "دومينيك تابي وأبناءها ينعون بحزن لا حدود له وفاة زوجها ووالدهم برنار تابي الأحد 3 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة 08,45 بسبب السرطان".

وأكد ستيفان تابي أحد أبنائه، على حسابه على إنستاغرام هذا النبأ في رسالة قصيرة بعنوان "وداعا". وقد أرفق التعليق بصورة بالأبيض والأسود له ولوالده.



فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233485

Sarramba  (United States)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 09h 44m |           
من الأفضل أن يقدم ك "الرئيس السابق لأولمبيك مرسيليا" الالفائز الوحيد لحد الآن بكأس الأبطال الأوروبي



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