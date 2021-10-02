فرانس 24 - أثار شريط فيديو يظهر مهاجرا مغربيا مقيدا في مركز احتجاز للاجئين في كوريا الجنوبية جدلا واسعا فيها وفي المغرب، وسط اتهامات بتعرض المهاجرين للعنف في هذا البلد الآسيوي. وعن هذا الموضوع، قال الصحافي جاد رعد إن "الشرطة التي تعتقل هذا الشاب ليست شرطة سول بل جيجو. وردات الفعل الشعبية خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي تشجب ما يتعرض له". مضيفا "في جزيرة جيجو يسمح القانون بوصول اللاجئين وفق شروط معينة. والكثير من اللاجئين العرب عندما تقوم الشرطة باعتقالهم بتهمة عدم احترام قوانين اللجوء، عادة ما يتم ترحيلهم إلى مناطق أخرى"... فيديو
ما قصة احتجاز وتعذيب شاب مغربي داخل مركز للاجئين في كوريا الجنوبية؟
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السبت 02 أكتوبر 2021 | 25 صفر 1443
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