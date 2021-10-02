7 ساعات في الطابور أمام محطة للوقود دون أن يحصل رونالدو على بنزين!

@utdreport/Twitter
Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 06:24قراءة: 0 د, 33 ث
وكالات - قضى سائق كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما يقرب من سبع ساعات في طابور بمحطة للوقود، لكنه لم يتمكن من تزويد سيارة النجم البرتغالي "بنتلي" بالبنزين.

ووفقا لوسائل إعلام إنجليزية، فقد توجه السائق بسيارة رونالدو التي يبلغ سعرها 220 ألف جنبيه إسترليني، إلى محطة البنزين في حوالي الساعة 2 ظهرا، وغادرها في قرابة الساعة التاسعة مساء، دون التزود بالبنزين.

وواجهت بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة وقود خانقة، نتيجة نقص حاد في سائقي الشاحنات.

ورغم تأكيد الحكومة البريطانية، يوم الخميس، أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة، فإن العديد من المحطات لا يزال مغلقا في المدن الكبرى، مما ترك السيارات تنتظر لساعات طويلة من أجل ملء خزاناتها بالبنزين.



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