ميركل: ليبيا "ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا" حتى بعد تغيير الحكومة في برلين

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 17:24قراءة: 0 د, 21 ث
فرانس 24 - أكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

وأضافت "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية".

فرانس24/ رويترز




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