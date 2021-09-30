فرنسا: الحكم على ساركوزي بالسجن لعام واحد بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 12:04قراءة: 0 د, 34 ث
فرانس 24 - أصدرت محكمة باريس الجنائية الخميس حكما بالسجن عاما واحدا مع النفاذ ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012 فيما يعرف بـ"قضية بيغاماليون".

وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا في حزيران/يونيو تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.

وشدد ممثلو الادعاء حينها على "الإهمال التام" لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.

وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.



فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233319

RESA67  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 16m |           
A qui le tour en Tunisie?

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 10h 06m |           
مايعجبك في الزمان كان طولو. و كل من يخرق القانون يجيه نهار و يتحاسب.



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