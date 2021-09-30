فرنسا: الحكم على ساركوزي بالسجن لعام واحد بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية

فرانس 24 - أصدرت محكمة باريس الجنائية الخميس حكما بالسجن عاما واحدا مع النفاذ ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012 فيما يعرف بـ"قضية بيغاماليون".



وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا في حزيران/يونيو تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.



وشدد ممثلو الادعاء حينها على "الإهمال التام" لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.



وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.







فرانس24/ أ ف ب



