شيريف تيراسبول يُفجر المفاجأة ويهزم الريال في مدريد

فجر شيريف تيراسبول المولدافي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لواحد، الثلاثاء، في "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



في الشوط الأول، سيطر الريال بشكل كامل على مجريات اللعب، لكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف، ليتمكن الفريق الضيف من المباغتة بهدف جاء عند الدقيقة 25، من عرضية مميزة حولها الأوزبكي جاسبوريك ياخشيبوييف برأسية هزت شباك تيبو كورتوا.



وظل الريال عاجزا عن فك شيفرة دفاع فريق شيريف تيراسبول إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 65 ترجمها الفرنسي كريم بنزيما بنجاح إلى هدف التعادل.



وبينما كان الريال يضيع الفرصة تلو الأخرى، خطف شيريف هدفا ثانيا غاية في الروعة من تصويبة قوية أطلقها لاعب الوسط سيباستيان ثيل، عجز كورتوا عن ردها في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن المباراة الرسمي، ملحقا الهزيمة الأولى بالفريق الملكي هذا الموسم.



ولحساب المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية للقاء شاختار دونيتسك الأوكراني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الفريقان اللذان خسرا في الجولة الأولى أمام شيريف والريال على التوالي.



وبهذا تصدر شيريف تيراسبول، الذي يخوض منافسات دور المجموعات من دوري الأبطال لأول في تاريخه، ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، يليه الريال ثانيا بـ 3 نقاط، وإنتر وشاختار في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.



