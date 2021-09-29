محمد صلاح يقود ليفربول لفوز كبير على بورتو





حقق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بخمسة أهداف لواحد، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وفرض "الريدز" سيطرة مطلقة على أجواء اللقاء منذ البداية ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين حملا توقيع كل من المصري محمد صلاح و السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 18 و45.وواصل ليفربول أفضليته في الشوط الثاني وأضاف ثلاث أهداف أخرى تناوب على تسجيلها محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو (هدفين)، وذلك في الدقائق 60، 77، 83.وجاء هدف بورتو الوحيد عن طريق المهاجم الإيراني مهدي طارمي مع حلول الدقيقة 75.ولحساب ذات المجموعة، عاد أتلتيكو مدريد الإسباني من معقل ميلان الإيطالي بثلاث نقاط ثمينة بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد، على ملعب "سان سيرو".وتقدم ميلان أولا بهدف سجله البرتغالي رافائيل لياو عند الدقيقة 20، قبل أن يقلب الأتلتي النتيجة بهدفين أحرزهما أنطوان غريزمان ولويس سواريز من علامة الجزاء، في الدقيقتين 84 و90+7. ​​​​​​​وتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد بـ 4 نقاط، ثم بورتو بنقطة وحيدة، ويأتي ميلان أخيرا بدون أي نقطة.