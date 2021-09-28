قطر ثاني أسهل دولة في العالم لتعليم قيادة السيارات

وكالات - احتلت دولة قطر المرتبة الثانية في قائمة موقع “زوتوبي” للدول الأسهل من ناحية تعليم قيادة السيارات محققة 7,39 نقطة من أصل 10، بينما ظهرت الكويت كسادس أصعب دولة في العالم في هذا المجال.



وتربعت المكسيك على قمة قائمة موقع “زوتوبي للدول الأسهل من ناحية تعليم قيادة السيارات، كما ظهرت سلطنة عمان في المرتبة 22، في حين احتلت لاتفيا المرتبة الثالثة من ناحية سهولة تعليم القيادة، وتبعتها الولايات المتحدة في المركز الرابع، وكندا في الخامس.



وظهرت كرواتيا في قمة قائمة الدول الأصعب في مجال تعلم قيادة السيارات، بنقاط بلغ مجموعها 1,96 من أصل 10 نقاط، وتبعتها على التوالي كل من البرازيل والمجر والبحرين والجبل الأسود وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.



كما ظهرت تركيا في المركز 17 من تصنيف أكثر دول العالم سهولة لتعليم القيادة، ،وظهرت الصين في المركز 21 من التصنيف الأكثر سهولة، وروسيا في المركز 23.



ووفق موقع حكومي فإنه للتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة قطرية، يجب أن تكون مقيمًا في دولة قطر، وأن لا يقل عمرك عن 18 عامًا للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة أو دراجة نارية، أو أن يكون عمرك 21 عامًا للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة. كذلك يجب أن تكون لائقًا بدنيًا، وتمتلك المستوى المطلوب للقيادة المتقنة، وهذا يعني أن على معظم الوافدين والمواطنين لخضوع لاختبار القيادة في أحد مراكز الاختبار المعتمدة.



