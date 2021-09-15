المكسيك..مسلحون يداهمون فندقًا ويختطفون 20 أجنبيًا

وكالات - داهم مسلحون أحد الفنادق بالمكسيك، الثلاثاء، وقاموا باختطاف 20 أجنبيًا من فنزويلا وهايتي.



وبحسب أنباء تناقلتها صحف مكسيكية، داهم مسلحون فندقا في مدينة "ماتيوالا" بولاية "سان لويس بوتوسي"، واختطفوا 20 أجنبيا.



وصرح المدعي العام للولاية، فيديريكو أرتورو غارزا هيريرا، أنهم تأكدوا من أن المختطفين تم اقتيادهم بالقوة، وأنه تم فتح تحقيقات على نطاق واسع لمعرفة ملابسات الواقعة.



بدورها أعلنت الشرطة ، التي أجرت تحقيقات في مكان الحادث، أن المجموعة المسلحة حضرت إلى الفندق في 3 حافلات صغيرة، واختفت بعد اختطاف أجانب من فنزويلا وهايتي.



ووفق المصادر نفسها بدأت السلطات عملية أمنية موسعة لتحرير المختطفين.



