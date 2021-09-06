"العملاق النائم" Jean-Pierre Adams يفارق الحياة عقب غيبوبة 39 عاما

توفي الفرنسي Jean-Pierre Adams، المدافع السابق لنادي باريس سان جيرمان ومنتخب "الديوك"، الإثنين، بعد غيبوبة دامت لـ 39 عاما.



وحصل آدامز في 1982 على جرعة تخدير زائدة خلال خضوعه لجراحة بسيطة في الركبة، ما تسبب له في تشنج قصبي، أدى إلى عدم وصول الأكسجين إلى رأسه، ليدخل في غيبوبة استمرت حتى فارق الحياة عن عمر 73 عاما.



ولم يكن آدامز خلال غيبوبته يستطيع التواصل مع أحد أو حتى التعبير عن مشاعره، لكنه ظل قادرا على التنفس والسعال دون مساعدة من المعدات الطبية.



وقالت برناديت، زوجة آدامز: "إن جان بيير كان بإمكانه الشعور عندما كانت معه، وعندما كانت أعتني به".



وفي تسعينيات القرن الماضي، قضت محكمة فرنسية بسجن طبيب التخدير لمدة شهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.



"العملاق النائم" كما لقبته الصحافة الفرنسية ولد في العاصمة السنغالية داكار، ثم هاجر إلى فرنسا في سن العاشرة مع جدته، وهناك تبناه زوجان فرنسيان ودخل عالم المستديرة من بوابة نادي نيم.



ولعب آدامز 120 مباراة بقميص نادي نيس، قبل أن ينتقل إلى نادي العاصمة ويقضي معه ثلاث مواسم خلال الفترة 1977-1979، سجل خلالها هدفين، كما خاض 22 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.



