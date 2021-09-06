إقالة حسام البدري من تدريب منتخب "الفراعنة"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الاثنين، إنهاء مهام حسام البدري وجهازه الفني وإقالته رسميا من الإشراف على تدريب منتخب "الفراعنة" بسبب سوء النتائج.



وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن قرار الإقالة جاء خلال الاجتماع الطارئ، الذي تم عقده فور عودة المنتخب من الغابون، حيث تم مناقشة مصير الإدارة الفنية تحت قيادة البدري بعد النتائج الأخيرة.



وتعرض حسام البدري لهجوم قوي من الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب الأداء غير المقنع للمنتخب تحت قيادته، والتي كان آخرها التعادل ضد الغابون بهدفٍ لمثله في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وتولى البدري مهمة تدريب المنتخب المصري في أيلول / سبتمبر عام 2019، خلفا للمكسيكي خافير أغيري الذي تمت إقالته مباشرة بعد الإقصاء المفاجئ من الدور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت على الأراضي المصرية.



وأشارت صحف ومواقع إلكترونية محلية إلى أن البرتغالي نيلو فينجادا، المشرف الفني لاتحاد الكرة المصري، سوف يخلف حسام البدري خلال تصفيات كأس العالم، قبل التعاقد مع مدرب يقود المنتخب في نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون مطلع العام المقبل.







