فرنسا.. انعدام المسكن والدواء يجبر مهاجرين على افتراش حديقة André Citroen المقابلة لمقر ولاية باريس

الأناضول -

يواصل نحو ألف مهاجر، لليوم الثالث على التوالي، نصب خيامهم قرب مقر ولاية العاصمة الفرنسية باريس، عقب بقائهم بدون مأوى أو علاج.وأفاد مراسل الأناضول، الجمعة، أن قرابة ألف مهاجر بلا مسكن، نصبوا خيامهم منذ 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حديقة "أندريه سيتروين".ويطالب المهاجرون الحكومة الفرنسية بتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير المسكن والدواء لهم، فضلاً عن تسوية أوضاعهم القانونية.وتواجه باريس انتقادات متكررة من قبل عدد من مؤسسات حقوق الإنسان ورعاية اللاجئين؛ بسبب عدم تأسيسها مراكز إيواء دائمة للاجئين بالبلاد.