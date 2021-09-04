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إيطاليا تسجل 6735 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 07:03قراءة: 0 د, 40 ث
سجلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة المنقضية 6735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن 58 حالة وفاة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول.

وأشار البيان أنه بأرقام الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 4 ملايين و559 ألفًا و970 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 129 ألفًا و410 حالات.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4 ملايين و293 ألفًا و535 شخصًا، بعد تسجيل 6544 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الأخير.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 220 مليونًا و551 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و565 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 197 مليونا و51 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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