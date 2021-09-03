تركيا تفرض غرامة إدارية على تطبيق "واتساب"

الأناضول - فرضت هيئة حماية البيانات الشخصية التركية، غرامة إدارية قدرها مليون و950 ألف ليرة تركية (235 ألف دولار) على تطبيق "واتساب".



وذكرت الهيئة في بيان، الجمعة، أنها فرضت الغرامة على تطبيق "واتساب"، لعدم اتخاذه التدابير الفنية والإدارية اللازمة للحيلولة دون انتهاك معالجة البيانات الشخصية.



وبينت الهيئة أنها فرضت الغرامة بموجب المادة 12 من القانون رقم 698 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.



وأضاف البيان أن تطبيق "واتساب" انتهك مبدأ "الامتثال للقانون وقواعد المصداقية" الوارد في المادة 4 من القانون المذكور.







