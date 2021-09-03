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كابل.. مظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي تطالب بحقوق المرأة

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 10:28قراءة: 0 د, 24 ث
الأناضول - كابل - شهدت العاصمة الافغانية كابل مظاهرة للنساء أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بحقوق المرأة.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها، "الرجال والنساء متساوون في الحقوق" و"مجتمع بدون نساء مجتمع ميت".




وفي حديث للأناضول طالبت المتظاهرة سميرة خيرهاف، إعطاء المرأة الأفغانية دورا في الحكومة المقبلة.

وأكدت أنّ المجتمع الذي يخلو من دور المرأة لن يحرز أي تقدم.

وقالت :"اجتمعنا هنا من أجل حقوق المرأة المادية والمعنوية، ومن أجل اسماع صوتنا للعالم بأسره".

وفرضت حركة "طالبان" سيطرتها على أفغانستان ، أغسطس/ آب الماضي.



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