Babnet Babnet  Hedi Kallel - يا فاطمة  

نيوزيلندا.. إصابة 6 أشخاص في عملية طعن

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 08:50قراءة: 0 د, 50 ث
الأناضول - أصيب 6 أشخاص، الجمعة، في عملية طعن بمدينة أوكلاند شمالي نيوزيلندا، فيما أعلنت السلطات مقتل المنفذ.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وأضافت أردرن، أن "المهاجم يحمل الجنسية السريلانكية ونفذ الهجوم من منطلق إيديولوجي مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي".

وأردفت: "المهاجم كان معروفا لدى أجهزة الأمن وكان يخضع للمراقبة المستمرة، ما جعل الشرطة تتمكن من قتله في غضون 60 ثانية من بدء الهجوم".

ولفتت أن ثلاثة ممن تعرضوا للطعن أصيبوا بجروح خطيرة، معربة عن أسفها لوقوع هذا "الحادث المروع".

بدوره، ذكر مفوض الشرطة النيوزيلندية، أندرو كوستر، في المؤتمر ذاته، أن "الشرطة تمكنت من قتل المهاجم، بإطلاق النار عليه، بعد طعنه 6 أشخاص داخل متجر".

وقال إن الشرطة كان لديها مخاوف بشأن أيديولوجية المهاجم، وظلت تراقبه عن كثب، وتعقبته من منزله حتى ذهب إلى المتجر.

وتابع: "دخل (المهاجم) المتجر، وحصل على سكين من داخله، وكانت فرق المراقبة قريبة قدر الإمكان لمراقبة نشاطه".

وأوضح كوستر أنه "عندما بدأ الهجوم، اندفعت قوات الشرطة نحو المهاجم وأطلقت النار عليه وقتلته".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231763



En continu

Toutes les news

الجمعة 03 سبتمبر 2021 | 25 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:57 12:26 05:52 04:22
Babnet
31°
Babnet36°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2532°-2631°-2530°-2430°-24
  • Avoirs en devises
    20015,4

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29581 DT        1$ =2,79167 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1652,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة