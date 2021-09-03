نيوزيلندا.. إصابة 6 أشخاص في عملية طعن

الأناضول - أصيب 6 أشخاص، الجمعة، في عملية طعن بمدينة أوكلاند شمالي نيوزيلندا، فيما أعلنت السلطات مقتل المنفذ.



ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.



وأضافت أردرن، أن "المهاجم يحمل الجنسية السريلانكية ونفذ الهجوم من منطلق إيديولوجي مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي".



وأردفت: "المهاجم كان معروفا لدى أجهزة الأمن وكان يخضع للمراقبة المستمرة، ما جعل الشرطة تتمكن من قتله في غضون 60 ثانية من بدء الهجوم".



ولفتت أن ثلاثة ممن تعرضوا للطعن أصيبوا بجروح خطيرة، معربة عن أسفها لوقوع هذا "الحادث المروع".



بدوره، ذكر مفوض الشرطة النيوزيلندية، أندرو كوستر، في المؤتمر ذاته، أن "الشرطة تمكنت من قتل المهاجم، بإطلاق النار عليه، بعد طعنه 6 أشخاص داخل متجر".



وقال إن الشرطة كان لديها مخاوف بشأن أيديولوجية المهاجم، وظلت تراقبه عن كثب، وتعقبته من منزله حتى ذهب إلى المتجر.



وتابع: "دخل (المهاجم) المتجر، وحصل على سكين من داخله، وكانت فرق المراقبة قريبة قدر الإمكان لمراقبة نشاطه".



وأوضح كوستر أنه "عندما بدأ الهجوم، اندفعت قوات الشرطة نحو المهاجم وأطلقت النار عليه وقتلته".



