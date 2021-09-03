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الصين تمنع ظهور "المخنثين" في القنوات التلفزيونية... باعتبارها نموذجا سيئا للمجتمع

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 08:46قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - أعلنت الحكومة الصينة، حظر البرامج التلفزيونية، التي قد تشكل نموذجا سيئا للاقتداء بالنسبة للمجتمع والشباب، كظهور المخنثين.

وقالت إدارة الراديو والتلفزيون الصينية (NRTA) في بيانها الجمعة، إنها ستحظر ظهور الأشخاص الذين يجسدون " الأنماط المخنثة" كمقدمين أومؤدّين للبرامج والعروض الترفيهية.

وشددت على ضرورة إدراج السلوك السياسي والأخلاقي كمعايير في اختيار الشخصيات قبل ظهورها على التلفزيون.

ودعت للترويج للثقافة الصينية الثورية والاشتراكية.

ويأتي هذا القرار بعد إيقاف الإدارة عددا من مسابقات المواهب التلفزيونية.



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