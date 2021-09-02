بلينكن يشكر قطر على جهودها في تأمين العبور الامن للمواطنين الامريكان و الافغان

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم امس الاربعاء 1 سبتمبر 2021 ان الوزير أنطوني ج. بلينكن اجرى اتصالا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وشكره على جهود قطر الهائلة للمساعدة في تأمين العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان وغيرهم من الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من أفغانستان.



وأشاد الوزير بلينكن بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر لتعزيز الأمن الإقليمي وناقش الجهود الثنائية المهمة الأخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين.



