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"جوجل" تؤجل عودة موظفيها إلى مكاتبهم حتى 2022

Photo credits Ben Nuttall/Flickr
Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 10:54قراءة: 0 د, 57 ث
الأناضول - واشنطن - أرجأت شركة جوجل عودة موظفيها بنسبة 100 بالمئة إلى مكاتبهم حتى عام 2022، بعد قرار مماثل اتخذته في 2020، بتأجيل عودتهم حتى أغسطس/آب الماضي.

يأتي قرار الشركة، بينما ما تزال سلالات فيروس كورونا، تتسبب بمعدلات إصابات مرتفعة حول العالم، وسط دخول دول في موجة تفش رابعة، اعتبارا من الشهر الماضي.

وقالت الشركة في بيان صدر خلال وقت متأخر، الثلاثاء، إنه يمكن لموظفيها مواصلة العمل عن بُعد حتى العام المقبل، في قرار مماثل لشركات تكنولوجية أخرى مثل فيسبوك وأمازون.

ونقل البيان عن "سوندار بيتشاي"، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، قوله، إنه لن يُطلب من موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم، العودة إلى مكاتبهم حتى 10 يناير/كانون الثاني 2022 على الأقل.

وذكر "بيتشاي" أنه وبعد تاريخ 10 يناير المقبل، "سنمكِّن البلدان والمواقع من اتخاذ قرارات بشأن موعد إنهاء العمل التطوعي من المنزل بناءً على الظروف المحلية، والتي تختلف اختلافا كبيرا من بلد لآخر".

وزاد: "الموظفون سيحصلون على 30 يوما تنبيه، قبل أن يطلب منهم العودة إلى العمل من مكاتبهم".

ونفذت شركات عالمية تنشط في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وبعض القطاعات الأخرى، قرارات نصت على عمل موظفيها من منازلهم، منذ تفشي الفيروس عالميا في الربع الأول 2020، بهدف منع الاختلاط والتسبب بإصابات.

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