وصلتنا عديد الاسئلة من مواطنين يشتغلون في مؤسسات عمومية ذات صبغة غير ادارية يريدون من خلالها معرفة اسباب استثنائهم من التمديد في نظام الحصة الواحدة الى غاية 14 سبتمبر و التي اعلنت عنه رئاسة الجمهورية امس في بلاغ لها خاصة ان الأمر يتعلق بإجراء صحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا و محاصرة العدوى لذلك يطلب هؤلاء ان يشملهم هذا الإجراء مع سائر المؤسسات العمومية و ان تصدر رئاسة الجمهورية بلاغا توضيحيا في الغرض .
سيادة الرئيس: لماذا استثنيتم المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية من التمديد في نظام الحصة الواحدة؟
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الثلاثاء 31 أوت 2021 | 22 محرم 1443
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