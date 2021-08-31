سيادة الرئيس: لماذا استثنيتم المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية من التمديد في نظام الحصة الواحدة؟

وصلتنا عديد الاسئلة من مواطنين يشتغلون في مؤسسات عمومية ذات صبغة غير ادارية يريدون من خلالها معرفة اسباب استثنائهم من التمديد في نظام الحصة الواحدة الى غاية 14 سبتمبر و التي اعلنت عنه رئاسة الجمهورية امس في بلاغ لها خاصة ان الأمر يتعلق بإجراء صحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا و محاصرة العدوى لذلك يطلب هؤلاء ان يشملهم هذا الإجراء مع سائر المؤسسات العمومية و ان تصدر رئاسة الجمهورية بلاغا توضيحيا في الغرض .



