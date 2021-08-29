بايدن يستقبل رفات ضحايا هجوم كابل الأمريكيين

الأناضول - استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، رفات الجنود الأمريكيين، الذين قتلوا في هجوم مطار كابل، عاصمة أفغانستان.



وجرت المراسم بمشاركة السيدة الأولى جيل بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في قاعدة "دوفر" الجوية بالولايات المتحدة.



والتقى بايدن وزوجته عائلات الجنود الضحايا في قاعدة دوفر، بحسب موقع "الحرة".



وأظهر بث مباشر لمراسم استقبال رفات العسكريين الـ13، عمليات نقل النعوش الملفوفة بالأعلام الأمريكية من الطائرة العسكرية إلى مركبات خاصة.



والسبت، وصف بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني، الجنود القتلى بأنهم "أبطال قدموا تضحيات كبيرة في خدمة أسمى مثلنا الأمريكية، وفي الوقت نفسه إنقاذ أرواح الآخرين".



وقال: "شجاعتهم ونكران الذات قد مكنتا أكثر من 117 ألف شخص معرضين للخطر من الوصول إلى بر الأمان حتى الآن"، في إشارة إلى عدد الأشخاص الذين تم نقلهم جوا من كابل.



واستهدف تنظيم داعش خراسان فرع أفغانستان، الخميس، مطار "حامد كرزاي" الدولي بكابل عن طريق هجوم انتحاري أسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم 13 جنديا أمريكيا و28 من عناصر طالبان.



وكان أصغر الجنود الأمريكيين يبلغ من العمر 20 عامًا وأكبرهم عمره 31 عامًا. وأتوا من ولايات ماساتشوستس وكاليفورنيا ونبراسكا وإنديانا وتكساس وميسوري ووايومنغ وأوهايو وتينيسي، بحس شبكة "سي إن إن".



وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.



