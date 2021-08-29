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الدكتورة صمود: غير الملقحين معرضون 29 مرة أكثر لخطر الإيواء بالمستشفيات

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 18:01قراءة: 0 د, 26 ث
حثت اليوم الاحد 29 أوت 2021 الأستاذة الجامعية الإستشفائية في علم المناعة سمر صمّود، التونسيين على التوجه إلى مراكز التلقيح وتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي تدخل هاتفي لها على اذاعة شمس أف أم، أكدت سمر صمود، أن التلقيح يحمي من الحالات الخطيرة ومن بلوغ مرحلة الإيواء بالمؤسسات الصحية.

وكشفت الدكتورة أن غير الملقحين معرضون 29 مرة أكثر لخطر دخول المستشفيات، بالتالي فإن من يستكمل التلقيح ويتلقى الجرعتين تكون نسبة الخطورة عليه من دخول المستشفى أقل بـ29 مرة وفق تأكيدها.



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