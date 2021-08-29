ارتفاع قتلى هجوم قاعدة "العند" العسكرية باليمن إلى 40

الأناضول - ارتفع عدد قتلى القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، إلى 40، وفق مصدر عسكري.



وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية، النقيب محمد النقيب، إن عدد قتلى القصف الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة العند الجوية (50 كيلو متر) شمالي عدن، ارتفع إلى 40 قتيلًا.



وأضاف في تسجيل مرئي بثته قناة المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي، "وفقًا لمصادر طبية عاملة، فإن عدد الجرحى يفوق 60 جريحًا، حالة بعضهم حرجة".



وفي وقت سابق الأحد، قالت المتحدثة باسم مستشفى ابن خلدون سهام الشامي (طبيبة)، للأناضول، إن "22 قتيلًا وصلت جثثهم إلى المستشفى بعاصمة محافظة لحج (الحوطة)، بعضها متفحمة، جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة العند الجوية"، لافتة إلى أن العدد قابل للزيادة.



ووفقًا للنقيب، فإن مليشيا الحوثي، استهدفت قاعدة العند الجوية بـ 3 صواريخ باليستية، بينما كان جنود اللواء الثالث صاعقة (تابع للمجلس الانتقالي)، يخضعون لدورة تدريبية في الفنون القتالية، بقاعدة العند.



وحتى الساعة ( 12.35 ت.غ) ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تصدر السلطات اليمنية أي إفادة بشأن الحادث.



وقاعدة العند بمحافظة لحج، تعد من أكبر القواعد العسكرية باليمن، وسبق لجماعة الحوثي استهدافها أكثر من مرة، آخرها استهداف عرض عسكري حضره كبار قادة الجيش مطلع يناير/كانون الثاني 2019، خلفت عشرات القتلى والجرحى.



ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.​​​​​​​



