.. توتنهام يتجاوز عقبة واتفورد محققا فوزه الثالث تواليا

واصل توتنهام هوتسبير انطلاقته القوية هذا الموسم بفوز ثالث على التوالي، حققه على ضيفه واتفورد بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحمل هدف "السبيرز" الوحيد، الجناح الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سدد كرة مقوسة من ركلة حرة ثابتة، أخفق حارس مرمى واتفورد في تقديرها لتتابع طريقها نحو الشباك.



وكان توتنهام بقيادة مدربه الجديد، البرتغالي نونو سانتو، قد افتتح مبارياته في الدوري الممتاز بانتصار ثمين على حامل اللقب، مانشستر سيتي، ثم تغلب على وولفرهامبتون في الجولة الثانية.



وعزز توتنهام موقعه في صدارة الترتيب بعدما بات في رصيده 9 نقاط، فيما تلقى واتفورد الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.



