اعتبارا من يوم الإثنين... الإمارات تصدر تأشيرات سياحة للمطعمين من كافة الدول

الأناضول - أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بدء إصدار تأشيرات سياحية لزيارتها للراغبين من جميع دول العالم، شريطة حصولهم على جرعتي تطعيم ضد فيروس كورونا.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في تغريدة على "تويتر"، اليوم، إن قرار إصدار التأشيرات السياحية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين، 30 أغسطس/ آب الجاري.



ونوهت الهيئة أن إصدار التأشيرات سيشمل أيضا الدول التي منع القدوم منها خلال الفترة الماضية، شريطة أن يكونوا حاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد-19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.



وتشترط الإمارات، إجراء فحص ضد فيروس كورونا (PCR) للقادمين إلى أراضيها، داخل مبنى المطار، وتأكيد سلامتهم من الفيروس.



يأتي القرار، "تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة، ومختلف القطاعات الحيوية، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام، وانعاش القطاع الاقتصادي"، بحسب الهيئة.



واستعادت السياحة الدولية تدريجيا عافيتها، إلا أن انتشار موجة رابعة من الفيروس لدى عديد الدول، يضع تحديات أمام مختلف المقاصد السياحية، بالحفاظ على نسبة إصابات متدنية



